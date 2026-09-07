Visite guidée de l’Hôtel du Nord, Hôtel du Nord, Paris

Informations pratiques

Visite guidée de l’Hôtel du Nord 18 – 20 septembre Hôtel du Nord Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Au bord du Canal Saint-Martin, à l’adresse mythique du 102 quai de Jemmapes, l’Hôtel du Nord incarne le Paris éternel. Rendu célèbre par le film culte Hôtel du Nord, sa façade classée et son décor de cinéma vivant semblent suspendus dans le temps. On y retrouve l’atmosphère du Paris des années 30 sur le Canal. Aperçue dans la série Emily in Paris, la brasserie est devenue une adresse incontournable pour tous ceux qui rêvent de vivre un moment typiquement parisien. Portraits et photographies d’Alexandre Trauner aux murs et jazz tous les vendredis et samedis soir et une terrasse pour une parenthèse romantique.

Les visites du vendredi seront réservées à un public scolaire.

Hôtel du Nord 102 quai de Jemmapes 75010 Paris Paris 75010 Quartier de la Porte-Saint-Martin Paris Île-de-France 01 40 40 78 78 https://www.facebook.com/hoteldunordparis10;https://www.instagram.com/hoteldunordparis/ L’établissement légendaire « Hôtel du Nord » avait échappé à la destruction totale en 1995 grâce à une pétition menée par le comédien Jean Claude Brialy, et les parisiennes et parisiens amoureux de leur ville, du bistrot, du cinéma qui réussirent à faire classer sa façade aux monuments historiques de Paris.

Nous sommes très émus de reprendre en main le destin de lieu mythique faisant partie pour toujours de notre patrimoine historique et culturel français, au coeur du Canal Saint-Martin.

L’équipe de La Rétropolitaine, menée par le comédien et restaurateur Florian Cadiou avec ses associés, Carlos Manuel Eisler, Justin Boucher et Sébastien Crozier, s’est donné pour mission de faire rebattre le cœur de cet établissement parisien historique encore très présent dans l’inconscient des Français, et qui relie deux univers passionnants : celui du cinéma et celui du bistrot.

Aujourd’hui, découvrez l’Hôtel du Nord, restaurant mythique, rempli d’histoire. Métro 5 Jacques Bonsergent, Metro 3,5,8,9,11 République

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©gwendoline galou