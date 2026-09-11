Visite guidée de l’Hôtel particulier Tiberghien, Hôtel particulier Tiberghien, Tourcoing
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel particulier Tiberghien · Tourcoing
Informations pratiques
Visite guidée de l’Hôtel particulier Tiberghien 19 et 20 septembre Hôtel particulier Tiberghien Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite guidée Hôtel particulier Tiberghien
par les propriétaires
Samedi et dimanche à 9h30, à 11h, à 14h et à 16h (durée : 1h)
Sur réservation : https://reservation.lilletourism.com ou au 03 59 57 94 00
Hôtel particulier Tiberghien Rue de Guisnes Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.lilletourism.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 57 94 00 »}] [{« link »: « https://reservation.lilletourism.com »}]
Visite guidée Hôtel particulier Tiberghien
© Hôtel particulier Tiberghien
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