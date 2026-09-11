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Visite guidée de l’Hôtel particulier Tiberghien, Hôtel particulier Tiberghien, Tourcoing

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel particulier Tiberghien · Tourcoing

Visite guidée de l’Hôtel particulier Tiberghien, Hôtel particulier Tiberghien, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel particulier Tiberghien
Adresse
Rue de Guisnes
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord

Visite guidée de l’Hôtel particulier Tiberghien 19 et 20 septembre Hôtel particulier Tiberghien Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée Hôtel particulier Tiberghien
par les propriétaires

Samedi et dimanche à 9h30, à 11h, à 14h et à 16h (durée : 1h)
Sur réservation : https://reservation.lilletourism.com ou au 03 59 57 94 00

Hôtel particulier Tiberghien Rue de Guisnes Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.lilletourism.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 57 94 00 »}] [{« link »: « https://reservation.lilletourism.com »}]
Visite guidée Hôtel particulier Tiberghien

© Hôtel particulier Tiberghien

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