Visite guidée de l’Oratoire carolingien Germigny-des-Prés
Visite guidée de l’Oratoire carolingien Germigny-des-Prés samedi 25 avril 2026.
Germigny-des-Prés
Visite guidée de l’Oratoire carolingien
Route de Saint-Martin Germigny-des-Prés Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:30:00
fin : 2026-04-25 16:30:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-23
– par l’Office de Tourisme du Val de Sully
Une page de l’Histoire se lit à Germigny des Prés ! On vous emmène en visite, plus particulièrement au cœur de l’Oratoire carolingien, construit par l’un des proches conseillers de Charlemagne Théodulfe. Il s’agit de l’une des plus anciennes églises de France, datant des années 800, reconnue notamment pour sa sublime mosaïque d’inspiration byzantine. 5 .
Route de Saint-Martin Germigny-des-Prés 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 23 70 tourisme@valdesully.fr
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English :
L’événement Visite guidée de l’Oratoire carolingien Germigny-des-Prés a été mis à jour le 2026-04-06 par OT SULLY-SUR-LOIRE
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