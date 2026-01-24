Hélène Escriva et Pierre Cussac Marinella Concert de l’Oratoire Germigny-des-Prés
Hélène Escriva et Pierre Cussac Marinella Concert de l’Oratoire
Route de Saint-Martin Germigny-des-Prés Loiret
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-07-19 18:00:00
fin : 2026-07-19
2026-07-19
Le duo inédit et original formé par Hélène Escriva (trompette basse) et Pierre Cussac (accordéon) propose un programme imaginé comme une traversée musicale en Méditerranée Marinella c’est un itinéraire de l’Espagne à l’Italie (autour d’oeuvres de compositeurs tels que Granados, Tosti ou Bellini), en passant par la France (Bizet, Debussy), jusqu’aux portes de l’Orient (Grèce, Bulgarie, Liban) où s’entremêlent arrangements et compositions personnelles de Pierre Cussac. Les deux musiciens complices tissent ensemble un dialogue coloré de souffles mélancoliques, d’embruns salés et d’éclats de fête !
– Dans le cadre de la saison Culturelle du Val de Sully – 12 .
Route de Saint-Martin Germigny-des-Prés 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45
