Hélène Escriva et Pierre Cussac Marinella Concert de l’Oratoire

Route de Saint-Martin Germigny-des-Prés Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Le duo inédit et original formé par Hélène Escriva (trompette basse) et Pierre Cussac (accordéon) propose un programme imaginé comme une traversée musicale en Méditerranée Marinella c’est un itinéraire de l’Espagne à l’Italie (autour d’oeuvres de compositeurs tels que Granados, Tosti ou Bellini), en passant par la France (Bizet, Debussy), jusqu’aux portes de l’Orient (Grèce, Bulgarie, Liban) où s’entremêlent arrangements et compositions personnelles de Pierre Cussac. Les deux musiciens complices tissent ensemble un dialogue coloré de souffles mélancoliques, d’embruns salés et d’éclats de fête !

– Dans le cadre de la saison Culturelle du Val de Sully – 12 .

Route de Saint-Martin Germigny-des-Prés 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Hélène Escriva et Pierre Cussac Marinella Concert de l’Oratoire Germigny-des-Prés a été mis à jour le 2026-01-30 par OT SULLY-SUR-LOIRE