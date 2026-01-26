Ensemble I Fulmini Échos croisés Concert de l’Oratoire Germigny-des-Prés

Ensemble I Fulmini Échos croisés Concert de l’Oratoire

Route de Saint-Martin Germigny-des-Prés Loiret

Début : 2026-07-05 18:00:00

fin : 2026-07-05

2026-07-05

Quand les voix polyphoniques de la Renaissance croisent l’improvisation du saxophone et l’élégance de la viole de gambe, la musique devient un pont entre les époques. Inspiré par la liberté des maîtres anciens et l’audace du jazz, ce programme inédit réinvente l’art de l’ornementation et du dialogue musical. Ce concert mêlera madrigaux italiens et extraits de messes à quatre ou cinq voix. Tantôt portées seules par l’ensemble vocal, tantôt enrichies par un saxophone ou une viole de gambe, ces pièces

prendront une dimension nouvelle lorsque les deux instruments se rejoindront pour un contrepoint improvisé.

Avec l’Ensemble vocal I Fulmini (18 chanteurs), Maylis Moreau (viole de gambe), Joan Tillay (saxophone) et Jérémy Quelin (direction musicale). .

Route de Saint-Martin Germigny-des-Prés 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45

