Germigny en Fête! Concert et Cinéma de plein air

Germigny-des-Prés Loiret

Dès 19h, apéritif offert par la commune.

Ambiance musicale par le groupe Groove Code. L’objectif de ces musiciens orléanais transmettre leur énergie en distillant un groove funk, soul et pop avec une pincée de jazz. Stevie Wonder, Mickael Jackson, Amy Winehouse leur interprétation des plus grands provoque une irrésistible envie de bouger. Fourmis dans les jambes et sourires assurés !

Avec Éric Clément (guitare), Thierry Robin (batterie), Lorraine Hadad (chant), William Palis (basse),Clarissa Shopeck (clavier).

A 22h Cinéma de plein air = Et si on chantait

Un film de Fabrice Maruca. (2021)

Une Comédie, avec Jérémy Lopez, Alice Pol, Artus, Clovis Cornillac.

– par la municipalité Buvette et restauration sur place –

– dans le cadre de la saison culturelle Val de Sully – .

Germigny-des-Prés 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 58 27 03

