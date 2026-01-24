Kalupto Concert de l’Oratoire

Route de Saint-Martin Germigny-des-Prés Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 18:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Fortement inspiré par la discographie de Bon Iver et de James Blake, interprété par une voix façonnée par la Soul, Kalupto est un groupe anglophone (basé sur Paris). Avec autant de délicatesse que de puissance, la chanteuse et compositrice Calypso livre ses pensées les plus vulnérables mêlant sa voix et ses ritournelles de piano aux solos de guitare électrique virtuoses de Victor. Le tout vibrant au son d’une basse

électronique profonde, Kalupto, est un cri du coeur, à venir découvrir en live plus que tout. Une rencontre entre deux eaux, un orage sur l’océan, Kalupto offre une musique d’une grande finesse et d’une intensité époustouflante. Et si les orages chantaient ?

Style de musique indie Alternative.

Avec Calypso (piano, chant) et Victor (guitare électrique). 12 .

Route de Saint-Martin Germigny-des-Prés 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Kalupto Concert de l’Oratoire Germigny-des-Prés a été mis à jour le 2026-01-30 par OT SULLY-SUR-LOIRE