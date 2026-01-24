Nicolas Bras Bricologie Concert de l’Oratoire

Route de Saint-Martin Germigny-des-Prés Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 18:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Nicolas Bras invite et invente des instruments traditionnels en matériaux inhabituels et crée autour d’eux un folklore imaginaire. Ce musicien bricoleur vous ouvre une fenêtre ludiquement pointue sur l’étude des instruments et l’acoustique en donnant vie à des tuyaux en plastique et

autres objets de récupération habilement détournés. Un spectacle hybride entre conférence, performance et concert, pour un musicien accompagné de ses 48 instruments fait maison, inédits, inspirés de nombreux instruments de musique traditionnels, comme la fujara (flûte

harmonique basse jouée par les bergers de Slovaquie), ou encore le didgeridoo (trompe en bois venue d’Australie).

Le p’tit + participez à un atelier de fabrication d’instruments (le 27 juin) et essayez-vous à la musique bricolée. .

Route de Saint-Martin Germigny-des-Prés 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 23 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nicolas Bras Bricologie Concert de l’Oratoire Germigny-des-Prés a été mis à jour le 2026-01-30 par OT SULLY-SUR-LOIRE