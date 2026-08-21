Visite guidée de l’usine de production d’eau potable, Usine d’eau potable de Fumichon, Saint-Lô

Informations pratiques

Visite guidée de l’usine de production d’eau potable Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Usine d’eau potable de Fumichon Manche

Durée 30 min, dès 6 ans, 15 pers. max, départs des visites toutes les 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Rejoignez-nous le samedi 19 septembre pour une visite exclusive de l’usine de traitement de Fumichon.

De son impressionnant barrage de 250 000 m³ aux technologies de pointe assurant la potabilisation, découvrez les coulisses d’un savoir-faire unique qui alimente au quotidien l’agglomération de Saint-Lô.

Nos équipes seront ravies de vous accueillir pour vous révéler tous les secrets de l’eau du robinet.

Une expérience captivante et pédagogique pour toute la famille.

Places limitées — Inscrivez-vous dès aujourd’hui !

Inscription obligatoire / Accessible à partir de 6 ans

Visites guidées le samedi 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 15h30

Groupe de 15 personnes

Durée de la visite 30 min

Usine d’eau potable de Fumichon Fumichon, 50000 Saint-Lô Saint-Lô 50000 Manche Normandie 06 17 30 43 41 https://admin.eventdrive.com/fr/journee-du-patrimoine-usine-de-production-deau-potable-de-fumichon-50 [{« type »: « link », « value »: « https://admin.eventdrive.com/fr/journee-du-patrimoine-usine-de-production-deau-potable-de-fumichon-50 »}] De son impressionnant barrage de 250 000 m³ aux technologies de pointe assurant la potabilisation, découvrez les coulisses d’un savoir-faire unique qui alimente au quotidien l’agglomération de Saint-Lô.

Rejoignez-nous le samedi 19 septembre pour une visite exclusive de l’usine de traitement de Fumichon.

© VEOLIA