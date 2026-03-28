Visite guidée de l’usine marémotrice de la Rance, Usine Marémotrice de la Rance, La Richardais

Informations pratiques

Visite guidée de l’usine marémotrice de la Rance 19 et 20 septembre Usine Marémotrice de la Rance Ille-et-Vilaine

Pièce d’identité obligatoire en cours de validité à présenter le jour de la visite. Mineurs à partir de 8 ans accompagnés par un adulte. Vêtements couvrants (pantalons, manches longues), chaussures plates et fermées. Bonne condition physique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

EDF vous invite à entrer dans l’usine sous-marine de la Rance : de la salle des machines à la salle des commandes, vous aurez un bel aperçu de cette installation unique en Europe.

Usine Marémotrice de la Rance Espace découverte de l’usine marémotrice EDF de la Rance, 35780,La Richardais La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne http://edf.fr/la-rance [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/281/events/1893/animations »}] La décision de construire l’usine marémotrice de la Rance a été prise dans les années 60 alors que la France lance sa politique d’indépendance énergétique.

EDF a choisi de construire ce barrage à l’embouchure de l’estuaire de la Rance car l’endroit cumule de fortes amplitudes de marées, une topographie permettant la création d’une grande retenue d’eau, un sol granitique dur et peu profond ainsi qu’un réseau interconnecté à proximité.

La construction du barrage est autorisée en 1960 par le ministère de l’Industrie. Les travaux débutent en 1961 après 10 ans de démarches institutionnelles et administratives. Ils ont duré 6 ans et mobilisés plus de 800 ouvriers.

L’usine marémotrice de la Rance est inaugurée le 26 novembre 1966 par le président Charles de Gaulle. Elle a 60 ans en 2026.

Avec ses 24 turbines, ce site représente environ 10% de l’énergie produite en Bretagne et alimente annuellement en électricité l’équivalent de la ville de Rennes.

EDF vous invite à entrer dans l’usine sous-marine de la Rance

©EDF-S. Bourcier