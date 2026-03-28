Visite libre du musée, Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures, La Richardais

samedi 19 septembre 2026 · Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures · La Richardais

Informations pratiques

Visite libre du musée 19 et 20 septembre Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Durant tout le week-end, vous pourrez venir visiter librement le Musée Manoli et son jardin (dernière entrée à 17h30).

Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures 9 rue du Suet, 35780 La Richardais La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne 0223187279 http://manoli.org

Durant tout le week-end, vous pourrez venir visiter librement le Musée Manoli et son jardin (dernière entrée à 17h30).

© musée manoli