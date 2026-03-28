UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Richardais

Visite libre du musée, Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures, La Richardais

samedi 19 septembre 2026 · Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures · La Richardais

Visite libre du musée, Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures, La Richardais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures
Adresse
9 rue du Suet, 35780 La Richardais
Ville
35780 La Richardais
Département
Ille-et-Vilaine

Visite libre du musée 19 et 20 septembre Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Durant tout le week-end, vous pourrez venir visiter librement le Musée Manoli et son jardin (dernière entrée à 17h30).

Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures 9 rue du Suet, 35780 La Richardais La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne 0223187279 http://manoli.org
Durant tout le week-end, vous pourrez venir visiter librement le Musée Manoli et son jardin (dernière entrée à 17h30).

© musée manoli

À voir aussi à La Richardais (Ille-et-Vilaine)