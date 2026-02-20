Visite guidée de Metz Gare de Metz, bestiaire et symbolique place Général de Gaulle Metz

Visite guidée de Metz Gare de Metz, bestiaire et symbolique

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 15:00:00

2026-04-22

La gare de Metz est un vrai livre d’images. Quels sont ces hommes, femmes et enfants, bêtes et créatures qui se bousculent sur les murs de la gare de Metz ? Quelle est leur histoire ? Une invitation au voyage pour le savoir. Préparez vos billets et que l’aventure commence !e (maximum 15 enfants).

Visite famille d1h00 pour enfants de 6 à 11 ans.

RDV devant la gare de Metz, au niveau de la tour de l’horloge.

Inscription requise et dans la limite des places disponibles.

Minimum 4 inscrits (sauf mention contraire).

Consultez les conditions de visite sur www.tourisme-metz.com.Enfants

place Général de Gaulle Devant la statue du Général de Gaulle Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 39 00 00 tourisme@inspire-metz.com

English :

Metz station is a real picture book. Who are the men, women and children, beasts and creatures that crowd the walls of Metz station? What is their story? An invitation to travel and find out. Get your tickets ready, and let the adventure begin! e (maximum 15 children).

Family visit d1h00 for children aged 6 to 11.

Meeting point in front of Metz station, by the clock tower.

Registration required and subject to availability.

Minimum 4 participants (unless otherwise stated).

See www.tourisme-metz.com for tour conditions.

