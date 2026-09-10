Visite guidée de Metz Sorcières et animaux maléfiques visite famille Agence Inspire Metz Office de Tourisme Metz
mercredi 28 octobre 2026 · Agence Inspire Metz Office de Tourisme · Metz
Informations pratiques
Metz
Visite guidée de Metz Sorcières et animaux maléfiques visite famille
Agence Inspire Metz Office de Tourisme 2 place d’Armes J-F Blondel Metz Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-28 14:00:00
fin : 2026-10-28 15:00:00
Date(s) :
2026-10-28
Visite guidée organisée dans le cadre du festival Bêtes & Sorcières en Moselle.
VISITE FAMILLE CONDITIONS DE RÉSERVATION
Vous pouvez inscrire un ou plusieurs enfants, âgé(s) de 6 à 12 ans, accompagné(s) obligatoirement d’un adulte.
Vous avez dit sorcière ? Attention, votre vœu sera exaucé. Plantes magiques, animaux maléfiques, tout sera employé pour cela. Venez déguisés, Halloween arrive très bientôt !
Inscription préalable requise, groupe limité à 15 enfants.
Minimum 4 inscrits (sauf mention contraire).Enfants
5 .
Agence Inspire Metz Office de Tourisme 2 place d’Armes J-F Blondel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 39 00 00 tourisme@inspire-metz.com
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English :
Guided tour organized as part of the B%EAtes & Sorci%E8res festival in Moselle.
FAMILY TOUR RESERVATION POLICY
You may register one or more children, ages 6 to 12, who must be accompanied by an adult.
Did you say “witch”? Be careful—your wish will come true. Magical plants, evil animals—we’ll use everything we’ve got to make it happen. Come in costume—Halloween is just around the corner!
Advance registration required; group limited to 15 children.
Minimum of 4 registrants (unless otherwise noted).
L’événement Visite guidée de Metz Sorcières et animaux maléfiques visite famille Metz a été mis à jour le 2026-08-07 par AGENCE INSPIRE METZ
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