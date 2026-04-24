Visite guidée de notre exposition « Eau, l’expo », suivie des collections permanentes, Galerie Jules Salle, Muséum de Nîmes, Nîmes

Visite guidée de notre exposition « Eau, l’expo », suivie des collections permanentes 13 et 14 juin Galerie Jules Salle, Muséum de Nîmes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:30:00+02:00

Visitez l’exposition temporaire du Muséum, « Eau, l’expo » suivi des collections permanentes de préhistoire ! Vous apprendrez l’adaptation à la sécheresse, les mythes de l’eau, les espèces qu’on y trouve….

Galerie Jules Salle, Muséum de Nîmes 13 bd Amiral Courbet, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie 0466767345 https://www.nimes.fr/accueil

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