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Visite guidée de parc du Château Budé, Parc du Château Budé, Yerres

samedi 19 septembre 2026 · Parc du Château Budé · Yerres

Visite guidée de parc du Château Budé, Parc du Château Budé, Yerres

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parc du Château Budé
Adresse
Rue de l'Abbé Moreau
Ville
91330 Yerres
Département
Essonne

Visite guidée de parc du Château Budé 19 et 20 septembre Parc du Château Budé Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez cet espace vert de 12 000 m2 qui comprend notamment la grotte monumentale dites de « fontaine Budé ».

Parc du Château Budé Rue de l’Abbé Moreau Yerres 91330 Essonne Île-de-France
Visite commentée

© Ville de Yerres

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