AGENDA · Yerres
Visite guidée de parc du Château Budé, Parc du Château Budé, Yerres
samedi 19 septembre 2026 · Parc du Château Budé · Yerres
Informations pratiques
Visite guidée de parc du Château Budé 19 et 20 septembre Parc du Château Budé Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Découvrez cet espace vert de 12 000 m2 qui comprend notamment la grotte monumentale dites de « fontaine Budé ».
Parc du Château Budé Rue de l’Abbé Moreau Yerres 91330 Essonne Île-de-France
Visite commentée
© Ville de Yerres
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