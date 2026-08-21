Visite guidée de parc du Château Budé, Parc du Château Budé, Yerres

Informations pratiques

Visite guidée de parc du Château Budé 19 et 20 septembre Parc du Château Budé Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez cet espace vert de 12 000 m2 qui comprend notamment la grotte monumentale dites de « fontaine Budé ».

Parc du Château Budé Rue de l’Abbé Moreau Yerres 91330 Essonne Île-de-France

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