Visite guidée de sites historiques à Vaucouleurs, Site Jeanne d’Arc – Chapelle Castrale, Vaucouleurs

Informations pratiques

Visite guidée de sites historiques à Vaucouleurs Dimanche 20 septembre, 13h30 Site Jeanne d’Arc – Chapelle Castrale Meuse

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Surplombant la commune de Vaucouleurs, les lieux historiques vous permettent de découvrir une ville riche en patrimoine et en histoire et de retracer le parcours de Jeanne d’Arc. Venez explorer la chapelle castrale, restaurée au XXe siècle ; la Porte de France, point de départ d’une épopée hors du commun ; la tour Pagis, monument inachevé à la gloire de Jeanne ; et le tilleul remarquable.

Site Jeanne d’Arc – Chapelle Castrale Rue de Neidenstein, 55140 Vaucouleurs Vaucouleurs 55140 Meuse Grand Est 03 29 89 51 82 https://tourisme-cc-cvv.fr/ Sur ce site se trouvent les lieux dits historiques de Vaucouleurs, avec la Chapelle, la Crypte, la Porte de France et la Tours Pagis. La chapelle castrale est construite de 1923 à 1929. Elle se situe à l’emplacement de la chapelle du XIIIe siècle et conserve la crypte originelle. Dans cette crypte, se trouve la statue de Notre-Dame-des-Voûtes. Les vitraux de la chapelle relatent l’histoire de Jeanne d’Arc. Parking.

Surplombant la commune de Vaucouleurs, les lieux historiques vous permettent de découvrir une ville riche en patrimoine et en histoire et de retracer le parcours de Jeanne d’Arc. Venez explorer la au…

©Office de Tourisme Commercy Void Vaucouleurs