Visite guidée de Tourrettes-sur-Loup, Office de tourisme CASA – Tourrettes-sur-Loup, Tourrettes-sur-Loup

samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme CASA - Tourrettes-sur-Loup · Tourrettes-sur-Loup

Informations pratiques

Visite guidée de Tourrettes-sur-Loup Samedi 19 septembre, 10h00 Office de tourisme CASA – Tourrettes-sur-Loup Alpes-Maritimes

Gratuit et sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Appelée la Cité des Violettes, Tourrettes-sur-Loup vous dévoilera tous ses atouts, ceux d’un village médiéval, authentique et résolument imprenable.

RDV : Office de Tourisme Intercommunal de la Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipolis

Office de tourisme CASA – Tourrettes-sur-Loup 1 Pl. de la Libération, 06140 Tourrettes-sur-Loup Tourrettes-sur-Loup 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 89 87 73 33 »}]

Appelée la Cité des Violettes, Tourrettes-sur-Loup vous dévoilera tous ses atouts, ceux d’un village médiéval, authentique et résolument imprenable.

© Lisadelsol