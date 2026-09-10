Visite guidée d’Eauze, cœur de l’Armagnac, Musée le Trésor d’Eauze, Eauze

Informations pratiques

Visite guidée d’Eauze, cœur de l’Armagnac Samedi 19 septembre, 10h30 Musée le Trésor d’Eauze Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Éauze vous surprendra. Cette ville ancienne, née à l’époque gallo-romaine, a su préserver de nombreuses richesses patrimoniales : la cathédrale Saint-Luperc et son cloître, des places paisibles, des ruelles étroites bordées de maisons à colombages.

Parmi elles, découvrez notamment la demeure historique de Jeanne d’Albret.

Musée le Trésor d’Eauze 1 Place de la Republique, 32800 Eauze, France Eauze 32800 Gers Occitanie 0562097138 https://www.patrimoine-musees-gers.fr/le-reseau/musee-deauze Elusa Capitale antique constitue un ensemble gallo-romain unique composé de trois sites. Les trois sites, complémentaires, offrent un panorama inédit et original de la romanité.

1- Le Musée Archéologique / le Trésor d’Eauze bénéficie, sur trois niveaux d’exposition, de conditions optimales de présentation grâce à une muséographie moderne ; une salle d’exposition temporaire complète ce dispositif. Au sous-sol, le bâtiment abrite le fameux trésor monétaire gallo-romain du IIIe siècle après J.-C., présenté avec la cassette d’objets précieux en rapport. Les objets et documents des autres salles évoquent la vie des habitants d’Elusa, l’antique cité d’Eauze, alors capitale de la province romaine de Novempopulanie.

2- La Domus de Cieutat et son centre d’interprétation sont conçus pour apprendre tout en s’amusant, dans un espace offrant un parcours de visite ludique et interactif. 3- La Villa de Séviac, luxueuse résidence de campagne, présente 625 m² de mosaïque antique, le plus grand ensemble en France.

Éauze vous surprendra. Cette ville ancienne, née à l’époque gallo-romaine, a conservé intactes ses richesses : la cathédrale Saint-Luperc et son cloître, des places tranquilles, des ruelles étroites…

©ElusaCapitaleAntique