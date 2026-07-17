Visite guidée Découverte de l’architecture Pierre Diot Montluçon
samedi 17 octobre 2026 · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Visite guidée Découverte de l’architecture Pierre Diot
Place Piquand Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 12:00:00
Date(s) :
2026-10-17
À travers un parcours entre les quartiers de la Ville Gozet et des Fours-à-Chaux, venez redécouvrir une partie des constructions signées Pierre Diot.
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Place Piquand Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 03 28 30 patrimoine@agglo-montlucon.fr
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English :
Take a tour of the Ville Gozet and Fours-à-Chaux neighborhoods, and rediscover some of the buildings designed by Pierre Diot.
L’événement Visite guidée Découverte de l’architecture Pierre Diot Montluçon a été mis à jour le 2026-08-24 par Montluçon Tourisme
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