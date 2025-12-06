Visite guidée des caves de Roquefort Société. Le souffle des créations, Caves Roquefort Société, Roquefort-sur-Soulzon

Informations pratiques

Visite guidée des caves de Roquefort Société. Le souffle des créations Samedi 19 septembre, 10h30 Caves Roquefort Société Aveyron

Tarif : 17 € par personne.

Pensez à vous munir de vêtements chauds.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite guidée « Le Souffle des Créations »

Éveillez vos sens lors d’une visite guidée des caves de Roquefort Société, où tradition, savoir-faire et gourmandise se rencontrent.

Découvrez l’univers du Roquefort AOP et profitez d’une dégustation de trois Roqueforts, accompagnés d’accords de saveurs et de vins soigneusement sélectionnés.

Une expérience sensorielle à découvrir pour les amateurs de gastronomie.

Caves Roquefort Société 2 avenue François Galtier, 12250 Roquefort-sur-Soulzon Roquefort-sur-Soulzon 12250 Aveyron Occitanie 05 65 58 54 38 http://www.roquefort-societe.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.roquefort-societe.com/ »}] Au cœur de la région Occitanie, le département de l’Aveyron abrite de nombreux sites d’exception. Parmi eux, les caves de Roquefort Société occupent une place à part : la nature omniprésente a façonné en sous-sol un écrin qui a donné naissance, grâce au travail en symbiose de l’Homme et de la nature, aux Caves Roquefort Société. Encore aujourd’hui, l’affinage du Roquefort AOP Société est toujours réalisé dans ces caves à l’architecture unique.

De nos jours, les Caves Société accueillent chaque année plus de 100 000 visiteurs, tout en restant en activité. Entrez toute l’année dans les caves Société, vous y vivrez une expérience intense et vraie.

Visite des caves d’affinage du célèbre fromage. Maquette animée sur la formation du site. Vidéo sur la fabrication en fromagerie. Son et lumière sur la construction des caves. Explications sur l’affinage et la maturation du Roquefort.

Visite guidées le souffle des créations.

©Shoot’in Factory, Greg Alric