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Visite guidée des Collections départementales de l’Aisne, Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l’Aisne, Laon

samedi 19 septembre 2026 · Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l'Aisne · Laon

Visite guidée des Collections départementales de l’Aisne, Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l’Aisne, Laon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l'Aisne
Adresse
Parc Foch, 02000 Laon
Ville
02000 Laon
Département
Aisne
Tarif
Limité à 15 personnes par visite, dès 8 ans, RDV à l'accueil des Archives départementales de l'Aisne, Parc Foch à Laon.

Visite guidée des Collections départementales de l’Aisne 19 et 20 septembre Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l’Aisne Aisne

Limité à 15 personnes par visite, dès 8 ans, RDV à l’accueil des Archives départementales de l’Aisne, Parc Foch à Laon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Savez-vous comment sont conservées les collections historiques du département de l’Aisne ? Nous vous donnons rendez-vous aux Journées européennes du patrimoine pour le découvrir. Les collections sont ouvertes exceptionnellement au public.

RDV à l’accueil des Archives départementales de l’Aisne – Parc Foch (Laon) | Durée : 45mn | Gratuit | Maximum 15 personnes | Dès 8 ans | Sur réservation à archives@aisne.fr ou au 03 23 24 61 47

Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l’Aisne Parc Foch, 02000 Laon Laon 02000 Semilly Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « archives@aisne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 23 24 61 47 »}] [{« link »: « mailto:archives@aisne.fr »}]
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© CD02

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