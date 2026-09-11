Visite guidée des Collections départementales de l’Aisne, Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l’Aisne, Laon

samedi 19 septembre 2026 · Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l'Aisne · Laon

Informations pratiques

Visite guidée des Collections départementales de l’Aisne 19 et 20 septembre Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l’Aisne Aisne

Limité à 15 personnes par visite, dès 8 ans, RDV à l’accueil des Archives départementales de l’Aisne, Parc Foch à Laon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Savez-vous comment sont conservées les collections historiques du département de l’Aisne ? Nous vous donnons rendez-vous aux Journées européennes du patrimoine pour le découvrir. Les collections sont ouvertes exceptionnellement au public.

RDV à l’accueil des Archives départementales de l’Aisne – Parc Foch (Laon) | Durée : 45mn | Gratuit | Maximum 15 personnes | Dès 8 ans | Sur réservation à archives@aisne.fr ou au 03 23 24 61 47

Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l’Aisne Parc Foch, 02000 Laon Laon 02000 Semilly Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « archives@aisne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 23 24 61 47 »}] [{« link »: « mailto:archives@aisne.fr »}]

Savez-vous comment sont conservées les collections historiques du département de l’Aisne ? Nous vous donnons rendez-vous aux Journées européennes du patrimoine pour le découvrir. Les collections sont…

© CD02