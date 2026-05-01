Visite guidée des collections permanentes de musée Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne Bayonne

Bayonne

Visite guidée des collections permanentes de musée

Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 11:00:00

fin : 2026-07-31 12:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Cette visite guidée d’1 heure environ présente la société basque traditionnelle le territoire, l’agropastoralisme, les stèles discoïdales et les rites de deuil, l’etxe (maison rurale) et la vie quotidienne, le port de Bayonne au XVIIIe siècle, la pelote basque. Inscription conseillée. 20 personnes maximum par visite. .

Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 acuueil@musee-basque.fr

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English : Visite guidée des collections permanentes de musée

L’événement Visite guidée des collections permanentes de musée Bayonne a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Bayonne