Visite guidée des enclos paroissiaux Saint Thégonnec et Guimiliau Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
samedi 1 août 2026 · Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Informations pratiques
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Visite guidée des enclos paroissiaux Saint Thégonnec et Guimiliau
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:30:00
fin : 2026-08-01 16:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Visiter Saint Thégonnec et Guimiliau où la pierre raconte des siècles de foi, de richesse et de mystère. Les enclos paroissiaux bretons ne sont pas de simples monuments calvaires, ossuaires, églises, portes triomphales, ce sont des trésors vivants. Chaque détail murmure une histoire que l’on ne voit qu’en prenant le temps. .
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne +33 6 63 36 03 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée des enclos paroissiaux Saint Thégonnec et Guimiliau Saint-Thégonnec Loc-Eguiner a été mis à jour le 2026-07-20 par OT BAIE DE MORLAIX