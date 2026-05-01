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Visite guidée des expositions permanentes du musée Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne

Visite guidée des expositions permanentes du musée Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne

Visite guidée des expositions permanentes du musée Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne samedi 13 juin 2026.

Lieu : Musée Basque et de l'histoire de Bayonne

Adresse : 37 quai des Corsaires

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 9 9 13 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Visite guidée des expositions permanentes du musée

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13 12:30:00

Date(s) :
2026-06-13

Visite guidée des collections permanentes du Musée Basque.   .

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98  am.gale@musee-basque.fr

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English : Visite guidée des expositions permanentes du musée

L’événement Visite guidée des expositions permanentes du musée Bayonne a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Bayonne

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