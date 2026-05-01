Visite guidée des expositions permanentes du musée Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne

Bayonne

Visite guidée des expositions permanentes du musée

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13 12:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Visite guidée des collections permanentes du Musée Basque. .

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 am.gale@musee-basque.fr

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English : Visite guidée des expositions permanentes du musée

L’événement Visite guidée des expositions permanentes du musée Bayonne a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Bayonne