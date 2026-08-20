Visite guidée des expositions temporaires du Musée d’Orange, Musée d’art et d’histoire d’Orange, rue Madeleine Roch, 84100 Orange, Orange
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'art et d'histoire d'Orange, rue Madeleine Roch, 84100 Orange · Orange
Informations pratiques
Visite guidée des expositions temporaires du Musée d’Orange Samedi 19 septembre, 14h00 Musée d’art et d’histoire d’Orange, rue Madeleine Roch, 84100 Orange Vaucluse
Groupe limité à 25 participants. Prévoir bouteille d’eau, brumisateur et éventail.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Visite proposée au grand public, axée sur les deux expositions temporaires : celle des objets issus des fouilles du château, mais aussi celle de la collection Vallentin du Cheylard qui prendra fin le 27 septembre.
Le samedi 19 septembre de 14 à 16h, sur inscription jusqu’au vendredi 18 à 12h.
Musée d’art et d’histoire d’Orange, rue Madeleine Roch, 84100 Orange Rue Madeleine Roch, 84100 Orange Orange 84100 Colline Saint-Eutrope Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.90.51.38.81. [{« type »: « email », « value »: « musee@ville-orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04.90.51.38.81. »}] C’est en 1933 qu’ouvre un musée municipal, dans un ancien hôtel particulier du XVII° siècle, rue Madeleine Roch. Le musée retrace l’histoire d’Orange de l’antiquité au XX° siècle.
Le rez-de-chaussée évoque l’archéologie et l’installation de la colonie d’Arausio. L’étage présente la Principauté d’Orange, l’histoire de la manufacture d’indiennes de Wetter, ainsi que les collections liées à l’histoire d’Orange aux XVIII° et XIX° siècles. Enfin, le dernier plateau invite le visiteur à découvrir une section de Beaux-Arts de la fin du XIX° et du début du XX° siècle. Parkings gratuits : Daudet, arc de triomphe et Sully.
Parkings payants : cours Aristide Briand et place Pourtoules.
Visite proposée au grand public, axée sur les deux expositions temporaires : celle des objets issus des fouilles du château, mais aussi celle de la collection Vallentin du Cheylard qui prendra fin le…
© Mairie d’Orange
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