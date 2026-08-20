Visite guidée des expositions temporaires du Musée d’Orange, Musée d’art et d’histoire d’Orange, rue Madeleine Roch, 84100 Orange, Orange

Informations pratiques

Visite guidée des expositions temporaires du Musée d’Orange Samedi 19 septembre, 14h00 Musée d’art et d’histoire d’Orange, rue Madeleine Roch, 84100 Orange Vaucluse

Groupe limité à 25 participants. Prévoir bouteille d’eau, brumisateur et éventail.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite proposée au grand public, axée sur les deux expositions temporaires : celle des objets issus des fouilles du château, mais aussi celle de la collection Vallentin du Cheylard qui prendra fin le 27 septembre.

Le samedi 19 septembre de 14 à 16h, sur inscription jusqu’au vendredi 18 à 12h.

Musée d’art et d’histoire d’Orange, rue Madeleine Roch, 84100 Orange Rue Madeleine Roch, 84100 Orange Orange 84100 Colline Saint-Eutrope Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.90.51.38.81. [{« type »: « email », « value »: « musee@ville-orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04.90.51.38.81. »}] C’est en 1933 qu’ouvre un musée municipal, dans un ancien hôtel particulier du XVII° siècle, rue Madeleine Roch. Le musée retrace l’histoire d’Orange de l’antiquité au XX° siècle.

Le rez-de-chaussée évoque l’archéologie et l’installation de la colonie d’Arausio. L’étage présente la Principauté d’Orange, l’histoire de la manufacture d’indiennes de Wetter, ainsi que les collections liées à l’histoire d’Orange aux XVIII° et XIX° siècles. Enfin, le dernier plateau invite le visiteur à découvrir une section de Beaux-Arts de la fin du XIX° et du début du XX° siècle. Parkings gratuits : Daudet, arc de triomphe et Sully.

Parkings payants : cours Aristide Briand et place Pourtoules.

Visite proposée au grand public, axée sur les deux expositions temporaires : celle des objets issus des fouilles du château, mais aussi celle de la collection Vallentin du Cheylard qui prendra fin le…

© Mairie d’Orange