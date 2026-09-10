Visite guidée des extérieurs et des jardins du manoir Le Parc Vieil, Manoir du Parc-Vieil, Champignelles

Informations pratiques

Visite guidée des extérieurs et des jardins du manoir Le Parc Vieil 19 et 20 septembre Manoir du Parc-Vieil Yonne

payant, visite accompagnée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez les extérieurs et les jardins du manoir Le Parc Vieil, un site riche en histoire.

Départ des visites à 15h et 16h le samedi, à 15h et 16h le dimanche. Les visites démarrent à l’heure précise et durent environ 1 heure. Il n’est pas possible de les rejoindre en cours de route.

Manoir du Parc-Vieil Lieu dit Parc Vieil 89350 Champignelles Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 12 34 67 66 La seigneurie de Champignelles, fief des Courtenay, rendue célèbre par le mariage d’Elisabeth avec Pierre de France, 6e fils de Louis VI le Gros, dut prendre les armes des Courtenay à la suite de la négociation de Louis VI avec Renaud de Courtenay.

Le château du Parc Vieil , place forte défensive s’est appelé « Le Parc » jusqu’au XIVe siècle date à laquelle un nouveau parc « le Parc Neuf » s’est ajouté aux 5 places fortes déjà existantes autour de Champignelles.

L’essentiel du corps central date du XVIIe siècle. Un culot d’échauguette (tourelle d’angle) des XVe et XVIe siècles, subsiste à l’angle nord-ouest du bâtiment, les assises d’une tour ronde du XIIe siècle et d’une tour carrée du XIVe siècle ont été révélées par le curage des douves en 1976.

Le corps de bâtiment nord comportant une charpente à la manière de Philibert de l’Orme est classé au titre des Monuments historiques par arrêté du 8 août 1966. Les façades et les toitures (sauf celles classées), le sol de la cour et les douves sont inscrits au titre des Monuments historiques par arrêté du 8 août 1966.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez les extérieurs et les jardins du manoir Le Parc Vieil, un site riche en histoire.

© Mh. Smiejan