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Visite guidée des extérieurs, Manoir de La Dourdannerie, Bretoncelles

samedi 19 septembre 2026 · Manoir de La Dourdannerie · Bretoncelles

Visite guidée des extérieurs, Manoir de La Dourdannerie, Bretoncelles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Manoir de La Dourdannerie
Adresse
La Dourdannerie, 61110 Bretoncelles
Ville
61110 Bretoncelles
Département
Orne

Visite guidée des extérieurs Samedi 19 septembre, 10h00 Manoir de La Dourdannerie Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le patrimoine historique et architectural.
L’histoire du manoir de 1539 à nos jours : les seigneurs, les propriétaires, les actuelles restauration.
Visite extérieures commentées et panneaux explicatifs.
Samedi 19 septembre de 10h à 17h.
Entrée libre

Manoir de La Dourdannerie La Dourdannerie, 61110 Bretoncelles Bretoncelles 61110 Orne Normandie
Le patrimoine historique et architectural.

Bretoncelles Patrimoine Nature

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