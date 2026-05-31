Visite guidée des extérieurs, Manoir de La Dourdannerie, Bretoncelles
samedi 19 septembre 2026 · Manoir de La Dourdannerie · Bretoncelles
Informations pratiques
Visite guidée des extérieurs Samedi 19 septembre, 10h00 Manoir de La Dourdannerie Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Le patrimoine historique et architectural.
L’histoire du manoir de 1539 à nos jours : les seigneurs, les propriétaires, les actuelles restauration.
Visite extérieures commentées et panneaux explicatifs.
Samedi 19 septembre de 10h à 17h.
Entrée libre
Manoir de La Dourdannerie La Dourdannerie, 61110 Bretoncelles Bretoncelles 61110 Orne Normandie
Le patrimoine historique et architectural.
Bretoncelles Patrimoine Nature
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