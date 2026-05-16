Visite guidée des jardins du Domaine de la Léonardsau, Les Jardins du Domaine de la Leonardsau, Bœrsch

Visite guidée des jardins du Domaine de la Léonardsau 6 et 7 juin Les Jardins du Domaine de la Leonardsau Bas-Rhin

Adulte : 7€. Enfant/étudiant : Gratuit (enfant jusqu’à 18 ans / étudiant sur présentation d’un justificatif)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00

Franchissez les grilles de ces jardins d’exception et laissez-vous guider à travers leur histoire, leur composition paysagère et les secrets de leur renaissance. Des allées ombragées aux perspectives soigneusement dessinées, en passant par les essences remarquables et les aménagements historiques, plongez dans l’univers du parc et redécouvrez, aux côtés de votre guide, un écrin végétal emblématique du patrimoine local à l’occasion des Rendez-vous aux jardins.

Les Jardins du Domaine de la Leonardsau 1 rue de la Léonardsau 67210 Obernai Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://leonardsau.mapado.com/event/716174-visite-guidee-des-jardins »}] Propriété de la Ville d’Obernai, le Domaine de la Léonardsau est lieu d’exception. Au cœur d’un parc arboré de 8 hectares, son château, inscrit au titre des Monuments historiques, vient d’être restauré.

Remarquable pour sa richesse architecturale et de son écrin paysager, ce site remarquable conjugue patrimoine, culture et nature dans un cadre préservé.

Que vous soyez promeneur, passionné d’histoire ou amateur de lieux d’exception, une halte à la Léonardsau s’impose, lors de votre passage en Alsace, pour découvrir l’un des joyaux patrimoniaux d’Obernai.

Franchissez les grilles de ces jardins d’exception et laissez-vous guider à travers leur histoire, leur composition paysagère et les secrets de leur renaissance. Des allées ombragées aux perspectives…

©Stéphane Spach