Visite guidée des jardins, Parc et jardins du château du Troncq, Le Troncq

Informations pratiques

Visite guidée des jardins 19 et 20 septembre Parc et jardins du château du Troncq Eure

Durée 1h, départs des visites à 14h, 15h et 16h15, animaux non admis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Trois visites sont proposées dans l’après-midi, incluant le colombier, le potager fleuri, les bosquets d’agrément. Le château ne se visite pas.

Venez découvrir et vous ressourcer dans le parc classique du château.

Les jardins restaurés s’inscrivent dans la modernité et conjuguent la vie actuelle à l’héritage du passé. Potager fleuri, vergers, colombier octogonal, chambres de verdure dans les bosquets d’agrément en sous-bois, avenue de tilleuls, cour d’honneur sont autant de lieux qui agrémenteront votre promenade.

Les enclos des vergers et de l’ancien potager accueillent les animaux du parc.

Bonne promenade.

Découvrez le parc sur notre site www.chateaudutroncq.com.

Parc et jardins du château du Troncq 476 Rue Nicolas le Cordier, 27110 Le Troncq, France Le Troncq 27110 Eure Normandie http://www.chateaudutroncq.com [{« link »: « http://www.chateaudutroncq.com »}] Le fief du Troncq a été acquis vers 1514 par Gilles Le Cordier, peu après son anoblissement. Resté entre les mains de la même famille jusqu’en 1742, le domaine est passé aux Savary puis a été acheté en 1787 par les De La Haye. De 1890 à 1925 environ, le domaine a appartenu à un industriel d’Elbeuf qui a procédé à d’importantes campagnes de restauration du bâti (château) , sans toutefois intervenir de manière importante sur le parc. L’ensemble comprend : – un château brique et pierre d’époque Louis XIII, doté d’une aile en retour au XVIIIe siècle, restauré et doté d’extensions néo-Louis XIII avant 1920. – un colombier octogonal en brique et pierre, construit dans la seconde moitié du XVIe siècle ou au début du XVIIe siècle. – un parc encore clos de murs dont les dispositions d’ensemble sont bien conservées, notamment le tracé des bosquets qui correspond aux dessins anciens. diverses dépendances élevées ou transformées au XXe siècle.

Trois visites sont proposées dans l’après-midi, incluant le colombier, le potager fleuri, les bosquets d’agrément. Le château ne se visite pas.

Carré fleuri CH vers le colombier © Clotilde Duvoux