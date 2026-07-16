Visite libre des jardins, Parc et jardins du château du Troncq, Le Troncq

Informations pratiques

Visite libre des jardins 19 et 20 septembre Parc et jardins du château du Troncq Eure

Animaux non admis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Venez découvrir et vous ressourcer dans le parc classique du château !

Les jardins s’inscrivent dans la modernité tout en respectant l’héritage du passé. A découvrir ou à revoir : Potager fleuri, vergers, colombier octogonal, chambres de verdure dans les bosquets d’agrément en sous-bois, avenue de tilleuls, cour d’honneur sont autant de lieux qui agrémenteront votre promenade.

Les enclos des vergers et de l’ancien potager accueillent les animaux du parc.

Si vous connaissez le parc, vous découvrirez des transformations dans le verger du colombier. Autrefois inaccessible de nouvelles allées et clairières en formation agrémentent et diversifient cette promenade bucolique.

Un jeu de piste éducatif à partager en famille est à disposition à l’entrée du parc.

Munissez-vous d’un crayon et aiguisez votre sens de l’observation !

La visite de l’église et l’if à la Vierge complètent agréablement la promenade. Découvrez le parc sur notre site

www.chateaudutroncq.com.

Parc et jardins du château du Troncq 476 Rue Nicolas le Cordier, 27110 Le Troncq, France Le Troncq 27110 Eure Normandie http://www.chateaudutroncq.com [{« link »: « http://www.chateaudutroncq.com »}] Le fief du Troncq a été acquis vers 1514 par Gilles Le Cordier, peu après son anoblissement. Resté entre les mains de la même famille jusqu’en 1742, le domaine est passé aux Savary puis a été acheté en 1787 par les De La Haye. De 1890 à 1925 environ, le domaine a appartenu à un industriel d’Elbeuf qui a procédé à d’importantes campagnes de restauration du bâti (château) , sans toutefois intervenir de manière importante sur le parc. L’ensemble comprend : – un château brique et pierre d’époque Louis XIII, doté d’une aile en retour au XVIIIe siècle, restauré et doté d’extensions néo-Louis XIII avant 1920. – un colombier octogonal en brique et pierre, construit dans la seconde moitié du XVIe siècle ou au début du XVIIe siècle. – un parc encore clos de murs dont les dispositions d’ensemble sont bien conservées, notamment le tracé des bosquets qui correspond aux dessins anciens. diverses dépendances élevées ou transformées au XXe siècle.

Venez découvrir et vous ressourcer dans le parc classique du château !

Carrés de la cour du château © Clotilde Duvoux