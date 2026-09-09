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AGENDA · Brive-la-Gaillarde

Visite guidée des magasins de conservation, Archives municipales, Brive-la-Gaillarde

samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales · Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archives municipales
Adresse
15 Rue Doc Massenat, 19100 Brive-la-Gaillarde, France
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit. Sans réservation. Limitée à 12 personnes par visite.

Visite guidée des magasins de conservation 19 et 20 septembre Archives municipales Corrèze

Gratuit. Sans réservation. Limitée à 12 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite des magasins de conservation

Archives municipales 15 Rue Doc Massenat, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555181850 http://archives.brive.fr
Visite des magasins de conservation

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