Visite guidée des réserves du musée, Musée de Normandie, Caen

Visite guidée des réserves du musée 19 et 20 septembre Musée de Normandie Calvados

Durée 45 min, visite pour adultes, réservation aux salles du rempart le jour même, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Au-delà des objets visibles dans les salles des collections permanentes ou des expositions temporaires, des milliers d’autres sont conservés dans les réserves du musée. À l’occasion des journées européennes du Patrimoine, le musée vous ouvre exceptionnellement les portes de l’une d’entre elles. Bienvenue en coulisses !

Samedi et dimanche à 11h30, 14h et 16h

Visites adultes. Durée : 45 minutes. Gratuit, inscription aux Salles du Rempart le jour même dans la limite des places disponibles (jauge limitée).

Musée de Normandie Le Château, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304760 https://musee-de-normandie.caen.fr Le château de Caen a été fondé vers 1060 par Guillaume le Conquérant. Le donjon en pierre et la salle de l’Échiquier ont été élevés vers 1120 par Henri Ier Beauclerc, fils de Guillaume le Conquérant. Sous Philippe-Auguste, le donjon a été entouré d’une chemise flanquée de quatre tours circulaires et bordée de fossés. Au XIVe siècle a été construit un logis (actuel logis du gouverneur) , remanié aux 16e et XVIIIe siècles. L’église Saint-Georges, du XIIe siècle, a été remaniée au XVIe siècle (la nef lambrissée a gardé son ossature et ses fenêtres romanes). A partir du XVIIe siècle, le château a perdu son usage défensif et est devenu un lieu de garnison. Après la Révolution, donjon a été arasé, les fossés comblés et le site affecté à l’armée.

Au-delà des objets visibles dans les salles des collections permanentes ou des expositions temporaires, des milliers d’autres sont conservés dans les réserves du musée. À l’occasion des journées du !…

© Musée de Normandie – Ville de Caen / Lucie Voracek