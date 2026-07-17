Visite guidée des Salines Royales de Dieuze, Les Salines Royales, Dieuze

Informations pratiques

Visite guidée des Salines Royales de Dieuze 19 et 20 septembre Les Salines Royales Moselle

Départ des visites à intervalle régulier, dès qu’un groupe suffisant est constitué.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Durant des siècles, l’exploitation et le commerce du sel ont été une richesse pour la Lorraine et notamment pour la région du Saulnois qui lui doit son nom. Substance vitale, le sel a tenu une place primordiale dans la vie quotidienne : conservation des aliments, guérison des maladies… Signe de richesse, source de puissance, il a été l’enjeu de luttes de pouvoir. L’ensemble des bâtiments du XVIIIème siècle des Salines Royales de Dieuze sont liés à cette exploitation.

Une visite guidée du site sera proposée : le Puits Salé (manège à chevaux), la Délivrance (anciens magasins à sel), l’espace muséographique, le parc pédagogique, le jardin des gabelous et l’ancien poste de garde. La porte principale monumentale (Louis XV) est aussi à découvrir.

Une démonstration de fabrication de sel avec une réplique de poêle à sel complétera cette visite.

Les Salines Royales Salines Royales, 57260 Dieuze Dieuze 57260 Moselle Grand Est 03 87 86 06 07 http://www.salinesroyales.fr/ https://www.facebook.com/salinesroyales/ Durant des siècles, l’exploitation et le commerce du sel ont constitué une véritable richesse pour la Lorraine, notamment pour la région du Saulnois, qui lui doit son nom. Les Salines de Dieuze comptent parmi les plus anciennes de Lorraine.

L’ensemble des bâtiments du XVIIIᵉ siècle est lié à l’exploitation du sel. Il est possible d’y visiter le Puits Salé, la Délivrance (anciens magasins à sel), l’espace muséographique, le parc pédagogique, le jardin des Gabelous et l’ancien poste de garde. Parkings sur place, site accessible aux personnes à mobilité réduite. Au niveau de la salle de la Délivrance

Durant des siècles, l’exploitation et le commerce du sel ont été une richesse pour la Lorraine et notamment pour la région du Saulnois qui lui doit son nom. Substance vitale, le sel a tenu une place …

©Mairie de Dieuze