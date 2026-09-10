Visite guidée des Salons des Académies de l’hôtel d’Assézat, Hôtel d’Assézat – Fondation Bemberg, Toulouse

Informations pratiques

Visite guidée des Salons des Académies de l’hôtel d’Assézat 19 et 20 septembre Hôtel d’Assézat – Fondation Bemberg Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite guidée des salons des académies et des sociétés savantes, installées dans l’hôtel d’Assézat et de Clémence Isaure par Théodore Ozenne en 1898.

Le samedi matin, de 10h à 12h, quatre conférences gratuites sont proposées par l’Académie des sciences.

Hôtel d’Assézat – Fondation Bemberg Place d’Assezat, 31000, Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie 05 61 12 06 89 http://www.fondation-bemberg.fr https://www.facebook.com/pages/Fondation-bemberg-officiel/916177548409834 Symbole de la « renaissance toulousaine », l’hôtel d’Assézat a été construit dans la seconde moitié du XVIe siècle pour Pierre d’Assézat, négociant enrichi par le commerce du Pastel. Il a été établi selon les plans de Nicolas Bachelier, le plus grand architecte de l’époque, et achevé par son petit-fils Dominique Bachelier.

Aujourd’hui musée de la fondation Bemberg, la peinture y occupe une place privilégiée, de la Renaissance aux peintres fauves, en passant par le XVIIIe siècle français et italien. L’école française moderne est évoquée de manière magistrale par, outre un grand nombre d’œuvres impressionnistes, un ensemble unique au monde de 36 toiles de Pierre Bonnard. La fondation Bemberg est située en plein centre de Toulouse, près de la station de métro Esquirol et à moins de dix minutes à pied de la place du Capitole.

Visite guidée des salons des académies et des sociétés savantes, installées dans l’hôtel d’Assézat et de Clémence Isaure par Théodore Ozenne en 1898.

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