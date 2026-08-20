Visite guidée des thermes, Cassinomagus parc archéologique, Chassenon

Informations pratiques

Visite guidée des thermes 19 et 20 septembre Cassinomagus parc archéologique Charente

Gratuit. Samedi et dimanche à 11h et 14h30, (durée 1h), réservation obligatoire, 30 p max

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découvrez les thermes les plus monumentaux de France, dont l’état de conservation exceptionnel permet de remonter le temps jusqu’à l’époque gallo-romaine. Cette visite vous invite à explorer l’organisation de ce vaste établissement thermal et à mieux comprendre le quotidien de ses usagers il y a près de deux mille ans.

Visites le samedi et le dimanche à 11h et 14h30. Durée : 1h. Réservation obligatoire. 30 personnes maximum.

Cassinomagus parc archéologique 11 Longeas, 16150 Chassenon, France Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545893221 https://www.cassinomagus.fr C’est au Ier siècle av J.-C. que Jules César transforma la Gaule en provinces romaines. Des édifices emblématiques de l’adoption d’un nouvel art de vivre ont alors été bâtis. Imaginez qu’il y a maintenant près de 2000 ans s’élevait à Chassenon un ensemble monumental composé d’édifices publics et religieux. Les habitants comme les voyageurs pouvaient trouver ici un théâtre (encore enfoui sous la végétation), un temple de 30 mètres de haut aujourd’hui détruit, ainsi que des thermes, dont les vestiges sont les mieux conservés de France.

Les thermes les plus monumentaux de France offrent à la visite une conservation exceptionnelle qui permet de voyager dans le temps et de s’imaginer au temps des Gallo-romains. Samedi et dimanche à et…

©Sébastien Laval