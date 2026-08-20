Visite guidée : du sol au plafond, la construction des thermes, Cassinomagus parc archéologique, Chassenon

Informations pratiques

Visite guidée : du sol au plafond, la construction des thermes 19 et 20 septembre Cassinomagus parc archéologique Charente

Samedi et dimanche à 16h (durée 2h), réservation obligatoire, max 20p.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Accompagné par Sandra Sicard, archéologue départementale de la Charente, partez à la découverte des thermes lors d’une visite exceptionnelle, avec un accès à certaines salles souterraines habituellement fermées au public. Des fondations aux enduits peints qui décoraient les salles de bains, explorez les différentes étapes de construction et les techniques mises en œuvre dans cet ensemble antique remarquable.

Visite le samedi et le dimanche à 16h. Durée : 2h. Réservation obligatoire. 20 personnes maximum.

Cassinomagus parc archéologique 11 Longeas, 16150 Chassenon, France Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545893221 https://www.cassinomagus.fr C’est au Ier siècle av J.-C. que Jules César transforma la Gaule en provinces romaines. Des édifices emblématiques de l’adoption d’un nouvel art de vivre ont alors été bâtis. Imaginez qu’il y a maintenant près de 2000 ans s’élevait à Chassenon un ensemble monumental composé d’édifices publics et religieux. Les habitants comme les voyageurs pouvaient trouver ici un théâtre (encore enfoui sous la végétation), un temple de 30 mètres de haut aujourd’hui détruit, ainsi que des thermes, dont les vestiges sont les mieux conservés de France.

Accompagnés par l’archéologue départementale de la Charente, Sandra Sicard, visiter les thermes de fond en comble avec des accès à certaines salles souterraines ouverts uniquement lors de ces Aborder…

©Julie Desbois