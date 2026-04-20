Visite guidée des toiles de Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen Bâtiment 5 – Campus de Beaulieu Rennes
Visite guidée des toiles de Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen Bâtiment 5 – Campus de Beaulieu Rennes lundi 12 avril 2027.
Visite guidée des toiles de Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen Bâtiment 5 – Campus de Beaulieu Rennes Lundi 12 avril 2027, 17h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit sur réservation
Découverte du patrimoine artistique de l’Université de Rennes
### **Visite guidée des toiles de Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen**
25 toiles de Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen sont présentes au musée de géologie, classées à l’inventaire des Monuments historiques, commandées en 1941 par le doyen Yves Milon pour l’Institut de géologie. Elles évoquent les paysages géologiques, la faune et la flore anciennes et l’homme au travail.
**► Lundi 12 avril à 17h30**
Gratuit [sur réservation](https://www.billetweb.fr/visite-toiles-de-mathurin-meheut-et-yvonne-jean-haffen).
En savoir plus sur le patrimoine artistique de l’Université de Rennes : [https://culture.univ-rennes.fr/patrimoine-artistique](https://culture.univ-rennes.fr/patrimoine-artistique)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-04-12T17:30:00.000+02:00
Fin : 2027-04-12T18:30:00.000+02:00
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https://www.billetweb.fr/visite-toiles-de-mathurin-meheut-et-yvonne-jean-haffen
Bâtiment 5 – Campus de Beaulieu université de Rennes 1, Beaulieu, Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine
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