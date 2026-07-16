Visite guidée des toiles de Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen, Bâtiment 5 – Campus de Beaulieu, Rennes
lundi 12 avril 2027 · Bâtiment 5 - Campus de Beaulieu · Rennes
Informations pratiques
Visite guidée des toiles de Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen Lundi 12 avril 2027, 17h30 Bâtiment 5 – Campus de Beaulieu Ille-et-Vilaine
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-12T17:30:00+02:00 – 2027-04-12T18:30:00+02:00
Fin : 2027-04-12T17:30:00+02:00 – 2027-04-12T18:30:00+02:00
Visite guidée des toiles de Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen
25 toiles de Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen sont présentes au musée de géologie, classées à l’inventaire des Monuments historiques, commandées en 1941 par le doyen Yves Milon pour l’Institut de géologie. Elles évoquent les paysages géologiques, la faune et la flore anciennes et l’homme au travail.
► Lundi 12 avril à 17h30
Gratuit sur réservation.
En savoir plus sur le patrimoine artistique de l’Université de Rennes : https://culture.univ-rennes.fr/patrimoine-artistique
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Découverte du patrimoine artistique de l’Université de Rennes
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