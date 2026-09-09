Visite guidée Dévernissage Trame(s) Maison des Écritures La Rochelle

jeudi 24 septembre 2026 · Maison des Écritures · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Visite guidée Dévernissage Trame(s)

Maison des Écritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 18:00:00

fin : 2026-09-24 20:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Visite commentée de l’exposition TRAME(S), suivie d’un temps de dédicaces avec Hélène Lamarche et Sophie Grenaud.

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Maison des Écritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

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English :

Guided tour of the TRAME(S) exhibition, followed by a book-signing with Hélène Lamarche and Sophie Grenaud.

L’événement Visite guidée Dévernissage Trame(s) La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-27 par Nous La Rochelle