Visite guidée d’expositions de photographies, Le « Vestiaire », Le Havre

Visite guidée d’expositions de photographies 19 et 20 septembre Le « Vestiaire » Seine-Maritime

25 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez une exposition sur le patrimoine de la construction navale havraise présentée par des anciens des ACH ainsi qu’une autre exposition photos de Karl Kugel en noir et blanc sur les hommes et les femmes au travail sur le chantier naval de 1992. Retrouvez aussi une exposition en noir et blanc sur le théme des friches industrielles apres la fermeture du chantier en 2001.

Le « Vestiaire » 70 rue des chantiers, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Les Neiges Seine-Maritime Normandie 06 74 35 02 20 http://adiasach.com Nous sommes dans l’ancien vestiaire des salariés des ACH, ex Forges et Chantiers de la Méditerranée créés en 1872.Nous proposons une exposition sur le patrimoine de la construction navale havrais, et pour cet événement une exposition de photos en noir et blanc de Karl Kugel, des hommes et femmes au travail dans le chantier. Accès en transport en commun, parking sur place.

Journées européennes du patrimoine 2026

Karl Kugel