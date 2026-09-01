Informations pratiques

Dieppe

[Visite guidée] Dieppe depuis l’ESTRAN étranges prespectives et lignes de ville

Rdv devant la Rotonde des Bains Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:15:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Rendez-vous à la cabane Lire à la plage

Et si vous découvriez Dieppe autrement ?

À marée basse, partez en famille pour une balade sensorielle au cœur de l’estran. Des falaises de craie aux galets de la plage, en passant par les activités humaines qui ont façonné la ville au fil des siècles, cette visite vous invite à porter un regard inédit sur le paysage dieppois.

Pieds nus, en bottes ou en chaussures d’eau, laissez-vous guider à la découverte des richesses naturelles qui ont influencé l’histoire et l’urbanisme de Dieppe.

Durée 45 min

Gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine .

Rdv devant la Rotonde des Bains Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79 dvah@mairie-dieppe.fr

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English : [Visite guidée] Dieppe depuis l’ESTRAN étranges prespectives et lignes de ville

L’événement [Visite guidée] Dieppe depuis l’ESTRAN étranges prespectives et lignes de ville Dieppe a été mis à jour le 2026-08-18 par Seine-Maritime Attractivité