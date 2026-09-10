Visite guidée « Dijon au fil du temps »., Centre-ville de Dijon, Dijon

Informations pratiques

Visite guidée « Dijon au fil du temps ». 19 et 20 septembre Centre-ville de Dijon Côte-d’Or

Réservation obligatoire sur patrimoine.dijon.fr à partir du 9 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez participer à une visite dynamique des lieux mythiques de Dijon. Pendant 1h, découvrez dijon sous tous ses recoins, laissez vous transporter par le charme de l’ancien et l’architecture de cette ville.

Centre-ville de Dijon 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://patrimoine.dijon.fr/agenda/jep2026-dijon-en-visite-guidee/ »}]

Durée : 1h

© Vincent Arbelet – Ville de Dijon