Visite guidée « Dijon au fil du temps »., Centre-ville de Dijon, Dijon
samedi 19 septembre 2026 · Centre-ville de Dijon · Dijon
Informations pratiques
Visite guidée « Dijon au fil du temps ». 19 et 20 septembre Centre-ville de Dijon Côte-d’Or
Réservation obligatoire sur patrimoine.dijon.fr à partir du 9 septembre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Venez participer à une visite dynamique des lieux mythiques de Dijon. Pendant 1h, découvrez dijon sous tous ses recoins, laissez vous transporter par le charme de l’ancien et l’architecture de cette ville.
Centre-ville de Dijon 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://patrimoine.dijon.fr/agenda/jep2026-dijon-en-visite-guidee/ »}]
Durée : 1h
© Vincent Arbelet – Ville de Dijon
À voir aussi à Dijon (Côte-d'Or)
- Bodysurf INTERFACE Dijon 12 septembre 2026
- Les secrets des rues de Dijon Office de tourisme Dijon 12 septembre 2026
- Le Parcours art contemporain Office de tourisme Dijon 12 septembre 2026
- Le Puits de Moïse et la Chartreuse de Champmol Rue du Faubourg Raines Dijon 12 septembre 2026
- La Bourgogne-Franche-Comté vous invite à son Fantastic Picnic Parvis de la Cité International de la Gastronomie et du Vin Dijon 13 septembre 2026