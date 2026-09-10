Visite guidée du bâtiment de l’Ancienne Douane à Cayenne, Ancienne douane, Cayenne
samedi 19 septembre 2026 · Ancienne douane · Cayenne
Informations pratiques
Visite guidée du bâtiment de l’Ancienne Douane à Cayenne 19 et 20 septembre Ancienne douane Guyane
Sur inscription, groupe limité à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Durant cette visite guidée, des agents du ministère de la culture vous accompagneront à travers l’histoire de cet immeuble, de sa construction à sa restauration. Ce temps d’échange leur permettra également de repondre à toutes questions sur leur métier : architecte des batiments de France et conservateur des monuments historiques, ingénieur du patrimoine, chargé de protection et documentaliste, etc.
Ancienne douane 4 rue du vieux port, Cayenne Cayenne 97300 Guyane Guyane + 594 5 94 21 42 00 https://www.culture.gouv.fr/regions/dcjs-guyane [{« type »: « email », « value »: « dgcopop-mh-973@guyane.gouv.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0594214200 »}] Direction de la culture, jeunesse et sports
Venez découvrir l’histoire du bâtiment de l’ancienne douane, édifice classé au titre des monuments historiques.
©Service Monuments Historiques et Espaces Protégés
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