Visite guidée du bourg de Saint-Pair RDV La Papotière au bout de la promenade du Soleil Couchant côté Saigue à Saint-Pair. Saint-Pair-sur-Mer
Visite guidée du bourg de Saint-Pair RDV La Papotière au bout de la promenade du Soleil Couchant côté Saigue à Saint-Pair. Saint-Pair-sur-Mer mercredi 12 août 2026.
Saint-Pair-sur-Mer
Visite guidée du bourg de Saint-Pair
RDV La Papotière au bout de la promenade du Soleil Couchant côté Saigue à Saint-Pair. 283 Rue de Scissy Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Visite historique du bourg de Saint-Pair commenté par Jean-Michel Pouilhe.
L’histoire de Saint-Pair, de l’âge de bronze aux années 2000.
Réservation par mail. .
RDV La Papotière au bout de la promenade du Soleil Couchant côté Saigue à Saint-Pair. 283 Rue de Scissy Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 89 37 83 95 saintpairvivum@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée du bourg de Saint-Pair
L’événement Visite guidée du bourg de Saint-Pair Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Saint-Pair-sur-Mer (Manche)
- Stage de hip-hop spécial enfants de 8 à 12 ans ZA du croissant Saint-Pair-sur-Mer 20 avril 2026
- Stage de danse rock spécial débutant du 20 au 24 avril 2026 ZA du croissant Saint-Pair-sur-Mer 20 avril 2026
- Concert de jazz Derache Chazarenc Joa Casino Saint-Pair-sur-Mer 23 avril 2026
- Exposition de Geneviève VERRIER et Alain TRIBALLEAU Rue Charles Mathurin Saint-Pair-sur-Mer 25 avril 2026
- Atelier Beach Art Poste de secours de Kairon Plage Saint-Pair-sur-Mer 26 avril 2026