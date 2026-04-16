Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite guidée du bourg de Saint-Pair RDV La Papotière au bout de la promenade du Soleil Couchant côté Saigue à Saint-Pair. Saint-Pair-sur-Mer

Visite guidée du bourg de Saint-Pair RDV La Papotière au bout de la promenade du Soleil Couchant côté Saigue à Saint-Pair. Saint-Pair-sur-Mer

Visite guidée du bourg de Saint-Pair RDV La Papotière au bout de la promenade du Soleil Couchant côté Saigue à Saint-Pair. Saint-Pair-sur-Mer mercredi 12 août 2026.

Lieu : RDV La Papotière au bout de la promenade du Soleil Couchant côté Saigue à Saint-Pair.

Adresse : 283 Rue de Scissy

Ville : 50380 Saint-Pair-sur-Mer

Département : Manche

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Pair-sur-Mer

Visite guidée du bourg de Saint-Pair

RDV La Papotière au bout de la promenade du Soleil Couchant côté Saigue à Saint-Pair. 283 Rue de Scissy Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Visite historique du bourg de Saint-Pair commenté par Jean-Michel Pouilhe.
L’histoire de Saint-Pair, de l’âge de bronze aux années 2000.
Réservation par mail.   .

RDV La Papotière au bout de la promenade du Soleil Couchant côté Saigue à Saint-Pair. 283 Rue de Scissy Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 89 37 83 95  saintpairvivum@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée du bourg de Saint-Pair

L’événement Visite guidée du bourg de Saint-Pair Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Granville Terre et Mer

À voir aussi à Saint-Pair-sur-Mer (Manche)