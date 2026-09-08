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Visite guidée du Bourg, Église Saint-Cybard, Blanzaguet-Saint-Cybard

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Cybard · Blanzaguet-Saint-Cybard

Visite guidée du Bourg, Église Saint-Cybard, Blanzaguet-Saint-Cybard

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Cybard
Adresse
1 Rocade du Mas, 16320 Blanzaguet-Saint-Cybard, France
Ville
16320 Blanzaguet-Saint-Cybard
Département
Charente
Tarif
Gratuit.

Visite guidée du Bourg Samedi 19 septembre, 17h00 Église Saint-Cybard Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite guidée du bourg et de son église romane du XIIe siècle.

Église Saint-Cybard 1 Rocade du Mas, 16320 Blanzaguet-Saint-Cybard, France Blanzaguet-Saint-Cybard 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine La nef, voûtée en berceau avec arcs doubleaux, est terminée par une abside circulaire voûtée en cul de four. Le clocher, reliant la nef à l’abside, s’élève sur plan carré et est décoré d’arcatures aveugles sur les quatre faces. La partie extérieure de l’abside, assez particulière, se compose d’une série d’arcatures reposant sur des colonnes.
Visite guidée du bourg et de son église romane du 12èmme siècle

©blanzaguet saint cybard

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