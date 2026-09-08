Visite guidée du Bourg, Église Saint-Cybard, Blanzaguet-Saint-Cybard

Informations pratiques

Visite guidée du Bourg Samedi 19 septembre, 17h00 Église Saint-Cybard Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite guidée du bourg et de son église romane du XIIe siècle.

Église Saint-Cybard 1 Rocade du Mas, 16320 Blanzaguet-Saint-Cybard, France Blanzaguet-Saint-Cybard 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine La nef, voûtée en berceau avec arcs doubleaux, est terminée par une abside circulaire voûtée en cul de four. Le clocher, reliant la nef à l’abside, s’élève sur plan carré et est décoré d’arcatures aveugles sur les quatre faces. La partie extérieure de l’abside, assez particulière, se compose d’une série d’arcatures reposant sur des colonnes.

Visite guidée du bourg et de son église romane du 12èmme siècle

©blanzaguet saint cybard