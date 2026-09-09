Visite guidée du Campus PSG, Campus PSG, Poissy, Poissy

Informations pratiques

Visite guidée du Campus PSG 19 et 20 septembre Campus PSG, Poissy Yvelines

Pour cette 1ère édition, le Club a réservé les visites aux habitants des communes de Poissy, Aigremont, Chambourcy, Feucherolles et Orgeval, voisines du Campus. Si vous souhaitez participer, rendez-vous sur les plateformes des communes concernées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Campus PSG ouvre ses portes pour les Journées du Patrimoine !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2026, le Paris Saint-Germain ouvrira pour la première fois au public les portes de son Centre de formation au Campus PSG de Poissy.

Pour cette première édition, le Club a souhaité réserver cette expérience aux habitants des communes de Poissy, Aigremont, Chambourcy, Feucherolles et Orgeval, voisines du Campus, afin de leur permettre de découvrir un site emblématique du Paris Saint-Germain désormais pleinement inscrit dans leur territoire.

Pendant deux jours, les visiteurs pourront découvrir les coulisses du Campus et les infrastructures du Centre de formation, où évoluent au quotidien 150 jeunes joueuses et joueurs du Club ainsi que l’équipe professionnelle féminine. Le parcours permettra notamment de découvrir les terrains d’entraînement et de compétition, la Cité Éducative, les espaces de performance et de récupération, ainsi que les infrastructures dédiées à PSG For Communities.

Le public pourra également découvrir une facette moins connue du Campus, avec son potager biologique, son verger et ses ruches, témoins de la volonté de faire cohabiter infrastructures sportives et espaces naturels.

Inauguré en 2024, le Campus PSG est aujourd’hui l’un des projets les plus structurants du Club et un lieu emblématique de l’architecture sportive contemporaine. Au-delà de la découverte d’un lieu exceptionnel, ces visites permettront de mieux comprendre le modèle de formation développé par le Paris Saint-Germain.

Les visiteurs découvriront comment le Club accompagne ses jeunes joueuses et joueurs dans leur triple projet sportif, scolaire et socio-éducatif, grâce à un écosystème unique réunissant entraîneurs, enseignants, préparateurs physiques, nutritionnistes et équipes médicales. Une approche globale qui a notamment permis au Centre de formation d’être désigné meilleur Centre de formation de France par la FFF lors de la dernière saison.

Si vous souhaitez participer aux visites des Journées du Patrimoine au Campus PSG, rendez-vous sur les plateformes des communes concernées.

Campus PSG, Poissy 100 Rue du Grand Paris, 78300 Poissy Poissy 78300 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.psg.fr/content/le-campus-psg-ouvre-ses-portes-pour-les-journees-du-patrimoine-psg-club-news-2026-2027 »}] Le Campus PSG, au cœur de l’ambition

Avec son Campus, le Paris Saint-Germain s’offre un site à la hauteur de ses objectifs sportifs, éducatifs et structurels. Implanté au cœur des Yvelines à Poissy, ce nouveau lieu de vie, d’entraînement et de formation symbolise la modernité et le rayonnement du Club dans toutes ses dimensions.

Pensé comme un centre de performance de nouvelle génération, le Campus PSG accueille l’ensemble des équipes professionnelles : masculines, féminines ainsi que toutes les catégories de la formation. Une première dans l’histoire du Club, qui renforce les synergies sportives, humaines et pédagogiques.

Une référence européenne

Installé sur plus de 59 hectares, le Campus PSG s’impose comme l’un des sites d’entraînement les plus complets et les plus innovants d’Europe. Il regroupe 16 terrains de football, des salles de musculation et de soins, un centre médical de pointe, des espaces de récupération et de restauration, un amphithéâtre, une Cité Éducative, des résidences pour les jeunes du centre de formation et des infrastructures adaptées à chaque équipe.

Chaque détail a été conçu pour répondre aux standards du très haut niveau, dans un environnement propice à la performance, au développement personnel et à la cohésion.

Le Campus PSG ouvre ses portes pour les Journées du Patrimoine !

© psg