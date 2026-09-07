Visite guidée du centre historique de Lunel, la cité des pêcheurs de Lunel, Office de Tourisme de Lunel Agglo, Lunel

Informations pratiques

Visite guidée du centre historique de Lunel, la cité des pêcheurs de Lunel 19 et 20 septembre Office de Tourisme de Lunel Agglo Hérault

Gratuit. Sans réservation. Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Partez avec les guides de l’Office de tourisme à la découverte de la riche histoire de la « Cité des pêcheurs de lune ».

Lunel vous dévoile son passé, ses figures emblématiques et son architecture, tout en évoquant ses remparts disparus et son canal oublié. Entre histoire, anecdotes et légendes, saurez-vous démêler le vrai du faux ?

Office de Tourisme de Lunel Agglo 16 Cours Gabriel Péri 34400 Lunel Lunel 34400 Hérault Occitanie 04 67 71 01 37 https://www.ot-paysdelunel.fr/

Partez avec les guides de l’office de tourisme à la découverte de la riche histoire de la Cité des pêcheurs de lune. Lunel vous dévoile son passé, ses grands hommes, son architecture, évoque ses et ?…

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