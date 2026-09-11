Visite guidée du centre historique de Rouffach par la Société d’histoire et d’archéologie du Bailliage de Rouffach, Musée du Bailliage, Rouffach

Informations pratiques

Visite guidée du centre historique de Rouffach par la Société d’histoire et d’archéologie du Bailliage de Rouffach 19 et 20 septembre Musée du Bailliage Haut-Rhin

Visite gratuite. Rendez-vous devant l’ancienne halle aux blés. Durée environ 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’histoire et le patrimoine architectural de Rouffach, ancienne capitale du bailliage de Rouffach et des possessions des princes-évêques de Strasbourg en Haute-Alsace : le «Haut-Mundat».

La visite guidée vous mènera depuis la place de la République (église Notre-Dame, Tour des Sorcières, ancien Hôtel de Ville, ancienne Halle aux Blés) à travers les ruelles du vieux Rouffach et le long des remparts, où vous découvrirez un ensemble architectural de style médiéval et Renaissance unique en Alsace.

Musée du Bailliage 6b Place de la République, 68250 Rouffach, France Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33389780300 https://www.ville-rouffach.fr/decouvrir-rouffach/musee-du-bailliage Construit au XVIe siècle, ce bâtiment avec pignons à redents servait de dépôt et de centre du commerce des grains jusqu’au début du XIXe siècle. L’escalier extérieur en grès a été érigé en 1924. Le bâtiment a abrité l’école des garçons de 1819 à 1960, ainsi qu’un dépôt d’incendie.

A l’étage se trouve aujourd’hui le musée du Bailliage de Rouffach.

Visite guidée organisée par la Société d’histoire et d’archéologie du Bailliage de Rouffach. Rouffach Centre historique

Ville de Rouffach