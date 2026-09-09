Visite guidée du centre historique de Saint-Rémy-de-Provence dans le cadre des Journées du Patrimoine Place Jean Jaurès, devant l’Office de Tourisme Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Visite guidée du centre historique de Saint-Rémy-de-Provence dans le cadre des Journées du Patrimoine

Samedi 19 septembre 2026 de 9h30 à 11h. Place Jean Jaurès, devant l’Office de Tourisme Office de Tourisme Intercommunal Alpilles en Provence Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte de Saint-Rémy-de-Provence lors d’une visite guidée d’1h30 au cœur de son centre historique.

Accompagné(e) d’une guide-conférencière, arpentez les ruelles et les placettes de la ville et découvrez les monuments, les lieux emblématiques et les personnages qui ont contribué à façonner son histoire. Au fil de la visite, laissez-vous surprendre par un patrimoine riche et parfois méconnu, entre architecture, vestiges historiques et mémoire locale.



Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir Saint-Rémy-de-Provence sous un autre regard, à travers les récits et les anecdotes qui font vivre son patrimoine.



Visite gratuite, limitée à 30 personnes et sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de Saint-Rémy-de-Provence

Rendez-vous devant l’office de tourisme .

Place Jean Jaurès, devant l’Office de Tourisme Office de Tourisme Intercommunal Alpilles en Provence Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur saintremy@alpillesenprovence.com

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English :

To mark European Heritage Days, come and explore Saint-Rémy-de-Provence on a 1½-hour guided tour through the heart of its historic centre.

L’événement Visite guidée du centre historique de Saint-Rémy-de-Provence dans le cadre des Journées du Patrimoine Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-09-02 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles