Visite guidée du centre spirituel de Penboch, Centre spirituel de Penboc’h, Arradon

Informations pratiques

Visite guidée du centre spirituel de Penboch 19 et 20 septembre Centre spirituel de Penboc’h Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Patrick Sicard, directeur, propose une visite guidée du domaine de Penboc’h

Centre spirituel de Penboc’h Chemin de Penboc’h 56610 Arradon Arradon 56610 Morbihan Bretagne http://www.arradon.fr

Patrick Sicard, directeur, propose une visite guidée du domaine de Penboc’h

©centre spirituel de Penboc’h