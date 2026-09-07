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Visite guidée du centre spirituel de Penboch, Centre spirituel de Penboc’h, Arradon

samedi 19 septembre 2026 · Centre spirituel de Penboc'h · Arradon

Visite guidée du centre spirituel de Penboch, Centre spirituel de Penboc’h, Arradon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre spirituel de Penboc'h
Adresse
Chemin de Penboc'h 56610 Arradon
Ville
56610 Arradon
Département
Morbihan

Visite guidée du centre spirituel de Penboch 19 et 20 septembre Centre spirituel de Penboc’h Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Patrick Sicard, directeur, propose une visite guidée du domaine de Penboc’h

Centre spirituel de Penboc’h Chemin de Penboc’h 56610 Arradon Arradon 56610 Morbihan Bretagne http://www.arradon.fr
Patrick Sicard, directeur, propose une visite guidée du domaine de Penboc’h

©centre spirituel de Penboc’h

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