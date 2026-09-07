AGENDA · Arradon
Visite guidée du centre spirituel de Penboch, Centre spirituel de Penboc’h, Arradon
samedi 19 septembre 2026 · Centre spirituel de Penboc'h · Arradon
Informations pratiques
Visite guidée du centre spirituel de Penboch 19 et 20 septembre Centre spirituel de Penboc’h Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Patrick Sicard, directeur, propose une visite guidée du domaine de Penboc’h
Centre spirituel de Penboc’h Chemin de Penboc’h 56610 Arradon Arradon 56610 Morbihan Bretagne http://www.arradon.fr
Patrick Sicard, directeur, propose une visite guidée du domaine de Penboc’h
©centre spirituel de Penboc’h
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